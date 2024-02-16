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У Байдена вважають, що після України Путін нападе на ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:06
У Байдена вважають, що після України Путін нападе на ЄС
Камала Гарріс. Фото: Getty Images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати повинні і надалі підтримувати Україну, бо якщо вона програє війну, Росія вторгнеться і в інші держави Європи.

Джерело: Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Камала Гарріс, пояснюючи необхідність збереження підтримки України, запропонувала уявити наслідки, якби Вашингтон вчинив інакше. "Уявіть, якщо Америка повернеться спиною до України, облишить своїх союзників та облишить зобов’язання за Вашингтонським договором", – закликала вона.

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На її переконання, в Росії це сприймуть як запрошення до продовження агресії.

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – пояснила віцепрезидентка.

Гарріс також переконана, що у разі, "якщо  ми не зможемо спричинити серйозні наслідки на для Росії",  це слугуватиме як запрошення до агресії також для інших держав, включно з Китаєм.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла "Європейська правда", в уряді України вважають, що продовження фінансування України відповідає суверенним інтересам США. Між тим Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого без голосування щодо допомоги Україні.

Теми: ПутінЄСУкраїнаСША
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