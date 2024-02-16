У Байдена считают, что после Украины Путин нападет на ЕС
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты должны и в дальнейшем поддерживать Украину, потому что если она проиграет войну, Россия вторгнется и в другие государства Европы.
Источник: Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"
Детали: Камала Харрис, объясняя необходимость сохранения поддержки Украины, предложила представить последствия, если бы Вашингтон поступил иначе. "Представьте, если Америка повернется спиной к Украине, оставит своих союзников и оставит обязательства по Вашингтонскому договору", – призвала она.
По ее убеждению, в России это воспримут как приглашение к продолжению агрессии.
"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", – пояснила вице-президент.
Харрис также убеждена, что в случае, "если мы не сможем вызвать серьезные последствия для России", это будет служить как приглашение к агрессии также для других государств, включая Китай.
Как сообщала "Европейская правда", в правительстве Украины считают, что продолжение финансирования Украины соответствует суверенным интересам США. Между тем Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без голосования по помощи Украине.