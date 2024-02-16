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У Байдена считают, что после Украины Путин нападет на ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 17:06
У Байдена считают, что после Украины Путин нападет на ЕС
Камала Харрис. Фото: Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты должны и в дальнейшем поддерживать Украину, потому что если она проиграет войну, Россия вторгнется и в другие государства Европы.

Источник: Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Камала Харрис, объясняя необходимость сохранения поддержки Украины, предложила представить последствия, если бы Вашингтон поступил иначе. "Представьте, если Америка повернется спиной к Украине, оставит своих союзников и оставит обязательства по Вашингтонскому договору", – призвала она.

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По ее убеждению, в России это воспримут как приглашение к продолжению агрессии.

"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", – пояснила вице-президент.

Харрис также убеждена, что в случае, "если мы не сможем вызвать серьезные последствия для России", это будет служить как приглашение к агрессии также для других государств, включая Китай.

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Как сообщала "Европейская правда", в правительстве Украины считают, что продолжение финансирования Украины соответствует суверенным интересам США. Между тем Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без голосования по помощи Украине.

Темы: ПутинЕСУкраинаСША
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