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На тлі смерті Навального американські демократи закликали розблокувати гроші для України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 19:12
На тлі смерті Навального американські демократи закликали розблокувати гроші для України
Конгрес США. Фото: Getty Images

Кілька представників Демократичної партії США в Конгресі, реагуючи на повідомлення про смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, закликали схвалити пакет додаткової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Politico

Деталі: Сенатор-демократ Джон Феттерман, коментуючи смерть Навального, заявив, що члени Палати представників США, які блокують допомогу Україні, "можуть насолоджуватися ще одним "дай п'ять" Путіну, який щойно вбив свого найгучнішого і найпомітнішого критика".

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А член нижньої палати Конгресу Білл Кітінг вказав, що ця подія "підкреслює жорстоке авторитарне правління Путіна", тоді як спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється винести на голосування пакет фінансування України.

Його колега Білл Паскрелл назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем, який здійснює масові вбивства" і заявив, що експрезидент Дональд Трамп "відкрито заохочував Путіна нападати на союзників Америки, а республіканці блокують допомогу Україні".

Республіканські законодавці також відреагували на смерть Навального, критикуючи Путіна, але не згадуючи про допомогу Україні, пише Politico.

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Водночас спікер Палати представників Джонсон наголосив, що США з партнерами "повинні використовувати всі доступні засоби, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати його неспровоковану війну в Україні та агресію проти країн Балтії".

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

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Теми: СШАНавальнийУкраїнагроші
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