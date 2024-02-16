Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фоне смерти Навального американские демократы призвали разблокировать деньги для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 19:12
На фоне смерти Навального американские демократы призвали разблокировать деньги для Украины
Конгресс США. Фото: Getty Images

Несколько представителей Демократической партии США в Конгрессе, реагируя на сообщение о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, призвали одобрить пакет дополнительной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Сенатор-демократ Джон Феттерман, комментируя смерть Навального, заявил, что члены Палаты представителей США, которые блокируют помощь Украине, "могут наслаждаться еще одним "дай пять" Путину, который только что убил своего самого громкого и заметного критика".

Реклама:

А член нижней палаты Конгресса Билл Китинг указал, что это событие "подчеркивает жестокое авторитарное правление Путина", тогда как спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается вынести на голосование пакет финансирования Украины.

Его коллега Билл Паскрелл назвал президента России Владимира Путина "военным преступником, который совершает массовые убийства" и заявил, что экс-президент Дональд Трамп "открыто поощрял Путина нападать на союзников Америки, а республиканцы блокируют помощь Украине".

Республиканские законодатели также отреагировали на смерть Навального, критикуя Путина, но не упоминая о помощи Украине, пишет Politico.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время спикер Палаты представителей Джонсон подчеркнул, что США с партнерами "должны использовать все доступные средства, чтобы лишить Путина возможности финансировать его неспровоцированную войну в Украине и агрессию против стран Балтии".

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

Читайте также: Заложники атаки на Байдена: что мешает Украине получить финансирование от США.

Темы: СШАНавальныйУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
В США представили законопроект с меньшей помощью для Украины
ЕС придется удвоить помощь Украине, если США не даст деньги - Кильский институт
В Пентагоне посчитали, что война в Украине стоила России более $200 миллиардов
Последние новости
11:33
видео"На защите неба": пограничники показали, как сбивают "Шахеды"
11:32
Китай и Венгрия стали недружественными для украинцев – соцопрос
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
Все новости...
Реклама: