На фоне смерти Навального американские демократы призвали разблокировать деньги для Украины

Несколько представителей Демократической партии США в Конгрессе, реагируя на сообщение о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, призвали одобрить пакет дополнительной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Сенатор-демократ Джон Феттерман, комментируя смерть Навального, заявил, что члены Палаты представителей США, которые блокируют помощь Украине, "могут наслаждаться еще одним "дай пять" Путину, который только что убил своего самого громкого и заметного критика".

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А член нижней палаты Конгресса Билл Китинг указал, что это событие "подчеркивает жестокое авторитарное правление Путина", тогда как спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается вынести на голосование пакет финансирования Украины.

Его коллега Билл Паскрелл назвал президента России Владимира Путина "военным преступником, который совершает массовые убийства" и заявил, что экс-президент Дональд Трамп "открыто поощрял Путина нападать на союзников Америки, а республиканцы блокируют помощь Украине".

Республиканские законодатели также отреагировали на смерть Навального, критикуя Путина, но не упоминая о помощи Украине, пишет Politico.

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В то же время спикер Палаты представителей Джонсон подчеркнул, что США с партнерами "должны использовать все доступные средства, чтобы лишить Путина возможности финансировать его неспровоцированную войну в Украине и агрессию против стран Балтии".

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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