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Британська розвідка: РФ втратила 400 одиниць техніки під час штурму Авдіївки

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 19:58
Британська розвідка: РФ втратила 400 одиниць техніки під час штурму Авдіївки
Фото: Getty Images

Російські сили поступово відрізають місто Авдіївка на Донеччині, яке вони прагнуть захопити з жовтня, але зазнали суттєвих втрат.

Джерело: огляд розвідки Міністерства оборони Британії за 16 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка зазначає, що на Авдіївці наразі зосереджені основні зусилля російського наступу.

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"Росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь", – йдеться в огляді.

За оцінками, які наводить розвідка британського Міноборони, за час кампанії із захоплення Авдіївки РФ втратила щонайменше "400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу".

Також вона звертає увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута, метою яких, найімовірніше, є захоплення міста Часів Яр. Водночас РФ не змогла просунутися далі Бахмута з моменту його захоплення у травні 2023 року, нагадує британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Українська армія вже кілька місяців тримає оборону Авдіївки від дедалі сильнішого натиску окупантів. Останніми днями становище погіршується і, за деякими повідомленнями, українським силам може навіть загрожувати оточення в місті.

У Білому домі напередодні говорили, що одна з причин критичної ситуації в Авдіївці – нестача артилерійських снарядів, які США зараз не можуть надавати через відсутність схваленого додаткового фінансування в Конгресі.

Теми: РосіяУкраїнавійнарозвідка
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