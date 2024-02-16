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Британская разведка: РФ потеряла 400 единиц техники во время штурма Авдеевки

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 19:58
Британская разведка: РФ потеряла 400 единиц техники во время штурма Авдеевки
Фото: Getty Images

Российские силы постепенно отрезают город Авдеевка в Донецкой области, который они стремятся захватить с октября, но понесли существенные потери.

Источник: обзор разведки Министерства обороны Великобритании за 16 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Британская разведка отмечает, что на Авдеевке сейчас сосредоточены основные усилия российского наступления.

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"Россия прилагает целенаправленные усилия для захвата города с октября 2023 года и достигла постепенного, устойчивого прогресса в отрезании города, а Вооруженные силы Украины усиливают свои позиции в ответ", – говорится в обзоре.

По оценкам, которые приводит разведка британского Минобороны, за время кампании по захвату Авдеевки РФ потеряла по меньшей мере "400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи человек личного состава".

Также она обращает внимание на наступательные действия россиян к западу от Бахмута, целью которых, скорее всего, является захват города Часов Яр. В то же время РФ не смогла продвинуться дальше Бахмута с момента его захвата в мае 2023 года, напоминает британская разведка.

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Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону Авдеевки от все более сильного натиска оккупантов. В последние дни положение ухудшается и, по некоторым сообщениям, украинским силам может даже угрожать окружение в городе.

В Белом доме накануне говорили, что одна из причин критической ситуации в Авдеевке – нехватка артиллерийских снарядов, которые США сейчас не могут предоставлять из-за отсутствия одобренного дополнительного финансирования в Конгрессе.

Темы: РосcияУкраинавойнаразведка
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