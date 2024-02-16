Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко з початку 2023 року організував кампанію з дискредитації президента Володимира Зеленського, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України.

Джерело: The Washington Post із посиланням на кремлівські документи, надані спецслужбою однієї з країн Європи, пише "Європейська правда"

Деталі: Кампанію з дезінформації Кирієнко почав розробляти після успішного наступу українських сил на Харківщині та Херсонщині. Вона діяла у двох напрямках: один був спрямований на Європу, інший – безпосередньо на дестабілізацію України.

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Ключовими цілями кампанії, згідно з документами Кремля, були дискредитація військового і політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і "дезорієнтація українського населення". Для поширення інформації в Україні вирішили обрати соцмережі, насамперед Telegram, і уникати відверто проросійських наративів.

Передусім кремлівські стратеги прагнули знизити рейтинги членів команди Зеленського, уряду та командування Збройних Сил України, а також збільшити кількість відставок і конфліктів в українській владі. Також пропонувалось перебільшувати втрати українських сил.

Свій "прогрес" політтехнологи Кирієнка вимірювали охопленням своїх вкидів у соцмережах та власними опитуваннями в Україні, хоча незрозуміло, як вони їх здійснювали, зазначає WP. Приміром, в матеріалі згадується просування Кремлем дописів про те, що "Валерій Залужний може стати наступним президентом України", чи що "Зеленський тримається за владу".

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"Європейський" напрямок кампанії був передусім спрямований на те, щоб статті західних ЗМІ потрапляли в Україну, свідчать документи. Частину цієї операції під назвою Doppleganger – у межах якої РФ створювала копії сайтів європейських урядів і ЗМІ – викрили ще минулого року.

Водночас, додає Washington Post, поки що навіть власні опитування Кремля не показали, що його кампанія досягла суттєвого ефекту: рейтинг Зеленського хоч і впав, але не обвалився.

Але співрозмовник у європейській розвідці сказав газеті, що "найважчий час ще попереду". "Росія вижила й готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і, по-третє, ця кампанія з дестабілізації", – пояснив він.

Також джерело WP занепокоєне потенційним впливом дипфейків, які почали просувати в українському сегменті з початку року. Хоча наразі вони не мали значного впливу, є побоювання, що це була лише частина випробування Кремлем нової технології.

Нагадаємо, минулого року The Washington Post розповідала, як Росія нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва.