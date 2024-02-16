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Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 20:47
Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP
Сергей Кириенко. Фото: Getty Images

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко с начала 2023 года организовал кампанию по дискредитации президента Владимира Зеленского, пытаясь повлиять на военно-политическое руководство Украины.

Источник: The Washington Post со ссылкой на кремлевские документы, предоставленные спецслужбой одной из стран Европы, пишет "Европейская правда"

Детали: Кампанию по дезинформации Кириенко начал разрабатывать после успешного наступления украинских сил на Харьковщине и Херсонщине. Она действовала в двух направлениях: один был направлен на Европу, другой – непосредственно на дестабилизацию Украины.

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Ключевыми целями кампании, согласно документам Кремля, были дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и "дезориентация украинского населения". Для распространения информации в Украине решили выбрать соцсети, прежде всего Telegram, и избегать откровенно пророссийских нарративов.

Прежде всего кремлевские стратеги стремились снизить рейтинги членов команды Зеленского, правительства и командования Вооруженных Сил Украины, а также увеличить количество отставок и конфликтов в украинской власти. Также предлагалось преувеличивать потери украинских сил.

Свой "прогресс" политтехнологи Кириенко измеряли охватом своих вбросов в соцсетях и собственными опросами в Украине, хотя непонятно, как они их осуществляли, отмечает WP. К примеру, в материале упоминается продвижение Кремлем сообщений о том, что "Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины", или что "Зеленский держится за власть".

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"Европейское" направление кампании было прежде всего направлено на то, чтобы статьи западных СМИ попадали в Украину, свидетельствуют документы. Часть этой операции под названием Doppleganger – в рамках которой РФ создавала копии сайтов европейских правительств и СМИ – разоблачили еще в прошлом году.

В то же время, добавляет Washington Post, пока даже собственные опросы Кремля не показали, что его кампания достигла существенного эффекта: рейтинг Зеленского хоть и упал, но не обвалился.

Но собеседник в европейской разведке сказал газете, что "самое трудное время еще впереди". "Россия выжила и готовит новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений: во-первых, давление на линию фронта; во-вторых, атаки на украинскую инфраструктуру; и, в-третьих, эта кампания по дестабилизации", – пояснил он.

Также источник WP обеспокоен потенциальным влиянием дипфейков, которые начали продвигать в украинском сегменте с начала года. Хотя пока они не имели значительного влияния, есть опасения, что это была лишь часть испытания Кремлем новой технологии.

Напомним, в прошлом году The Washington Post рассказывала, как Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева.

Темы: РосcияЗеленскийУкраинаПутин
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