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Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 23:48
Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство
Дональд Трамп. Getty Images

Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон 16 лютого визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про шахрайство з нерухомістю й зобов’язав його сплатити 355 мільйонів доларів штрафу та наклав обмеження на бізнес-діяльність у штаті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Суддя ухвалив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

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Окрім штрафу, суд заборонив Трампу протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій компанії штату, включно з власною, і протягом двох років – його синам (один із них, Ерік Трамп, нині є виконавчим директором Trump Organization).

Також Енгорон зобов’язав продовжити на три роки термін повноважень незалежного наглядача у Trump Organization, який має стежити за дотриманням компанією закону Нью-Йорку.

Як зазначає The New York Times, з урахуванням відсотків фактична сума штрафу, яку має сплатити експрезидент США, перевищить 400 мільйонів доларів. Найімовірніше, він оскаржить рішення суду протягом 30 днів, відведених законом.

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Про розслідування щодо бізнес-імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році після того, як The New York Times опублікувало розслідування про його шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, як наслідок, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорк, де зареєстрований.

У вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю.

Тим часом інший суд над Трампом у Нью-Йорку – у справі про виплати порноакторам для впливу на результати виборів 2016 року – почнеться, найімовірніше, наприкінці березня.

Теми: ТрампСШАсуд
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