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Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 23:48
Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве
Дональд Трамп. Getty Images

Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон 16 февраля признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве с недвижимостью и обязал его уплатить 355 миллионов долларов штрафа и наложил ограничения на бизнес-деятельность в штате.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых – мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

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Кроме штрафа, суд запретил Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата, включая собственную, и в течение двух лет – его сыновьям (один из них, Эрик Трамп, сейчас является исполнительным директором Trump Organization).

Также Энгорон обязал продлить на три года срок полномочий независимого надзирателя в Trump Organization, который должен следить за соблюдением компанией закона Нью-Йорка.

Как отмечает The New York Times, с учетом процентов фактическая сумма штрафа, которую должен уплатить экс-президент США, превысит 400 миллионов долларов. Скорее всего, он обжалует решение суда в течение 30 дней, отведенных законом.

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О расследовании в отношении бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ему, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.

В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью.

Тем временем другой суд над Трампом в Нью-Йорке – по делу о выплатах порноактерам для влияния на результаты выборов 2016 года – начнется, скорее всего, в конце марта.

Темы: ТрампСШАсуд
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