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В російському Іжевську – масштабна пожежа

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 00:08
В російському Іжевську – масштабна пожежа
пожежа в іжевську, фото: МНС Росії

У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на площі 3 500 квадратних метрах.

Джерело: МНС Росії, Astra

Дослівно: "Пожежа в будівлі в Удмуртії – на 2 800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

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Оновлено: Пізніше в МНС Росії повідомили, що, за уточненою інформацією, площа пожежі в Іжевську сягнула 3 500 квадратних метрів.

О 5:30 російські пожежники заявили про ліквідацію відкритого горіння.

Російські Телеграм-канали повідомили, що пожежа трапилася за адресою ТЦ, який раніше віддали під виробництво БПЛА. У МНС заявили, що горіла "виробнича будівля".

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Нагадаємо: У вересні минулого року повідомлялося, що в російському Іжевську вже третій торговий центр закривають, щоб організувати там виробництво дронів.

Теми: Росіяпожежа
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