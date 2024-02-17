В російському Іжевську – масштабна пожежа

У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на площі 3 500 квадратних метрах.

Джерело: МНС Росії, Astra

Дослівно: "Пожежа в будівлі в Удмуртії – на 2 800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

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Оновлено: Пізніше в МНС Росії повідомили, що, за уточненою інформацією, площа пожежі в Іжевську сягнула 3 500 квадратних метрів.

О 5:30 російські пожежники заявили про ліквідацію відкритого горіння.

Російські Телеграм-канали повідомили, що пожежа трапилася за адресою ТЦ, який раніше віддали під виробництво БПЛА. У МНС заявили, що горіла "виробнича будівля".

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Нагадаємо: У вересні минулого року повідомлялося, що в російському Іжевську вже третій торговий центр закривають, щоб організувати там виробництво дронів.