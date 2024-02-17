В российском Ижевске – масштабный пожар

В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на площади 3 500 квадратных метрах.

Источник: МЧС России, Astra

Дословно: "Пожар в здании в Удмуртии - на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет".

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Обновлено: Позже в МЧС России сообщили, что, по уточненной информации, площадь пожара в Ижевске достигла 3 500 квадратных метров.

В 5:30 российские пожарные заявили о ликвидации открытого горения.

Российские Телеграм-каналы сообщили, что пожар случился по адресу ТЦ, который ранее отдали под производство БПЛА. В МЧС заявили, что горело "производственное здание".

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Напомним: В сентябре прошлого года сообщалось, что в российском Ижевске уже третий торговый центр закрывают, чтобы организовать там производство дронов.