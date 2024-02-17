В российском Ижевске – масштабный пожар
В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на площади 3 500 квадратных метрах.
Источник: МЧС России, Astra
Дословно: "Пожар в здании в Удмуртии - на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет".
Обновлено: Позже в МЧС России сообщили, что, по уточненной информации, площадь пожара в Ижевске достигла 3 500 квадратных метров.
В 5:30 российские пожарные заявили о ликвидации открытого горения.
Российские Телеграм-каналы сообщили, что пожар случился по адресу ТЦ, который ранее отдали под производство БПЛА. В МЧС заявили, что горело "производственное здание".
Напомним: В сентябре прошлого года сообщалось, что в российском Ижевске уже третий торговый центр закрывают, чтобы организовать там производство дронов.