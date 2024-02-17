Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен сказав главі МЗС Китаю Ван Ї про занепокоєння з приводу підтримки Пекіном війни Росії проти України.

Джерело: повідомлення речника Держдепартаменту США Метью Міллера

Деталі: Зазначається, що Блінкен "висловив занепокоєння з приводу підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської військово-промислової бази".

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У повідомленні також ідеться про те, що сторони провели предметні дискусії з низки регіональних та глобальних питань.

А також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові. Блінкен окремо наголосив на важливості збереження миру і стабільності в Тайванській протоці та Південнокитайському морі.

Блінкен повторив, що Сполучені Штати будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також – союзників і партнерів.