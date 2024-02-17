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Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал главе МИД Китая Ван И о беспокойстве по поводу поддержки Пекином войны России против Украины.

Источник: сообщение пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера

Детали: Отмечается, что Блинкен "выразил обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, включая поддержку российской военно-промышленной базы".

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В сообщении также говорится о том, что стороны провели предметные дискуссии по ряду региональных и глобальных вопросов.

А также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Блинкен отдельно подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе и Южнокитайском море.

Блинкен повторил, что Соединённые Штаты будут отстаивать собственные интересы и ценности, а также – союзников и партнёров.

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Темы: СШАКитайРосcиявойна
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