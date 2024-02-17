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Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО

Роман ПетренкоСубота, 17 лютого 2024, 10:58
Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО
фото: оп

Президент Володимир Зеленський впевнений, що західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тому якщо буде достатньо цих систем, мільйони українців повернуться до України.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Пряма мова Зеленського: "Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.

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І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців.

І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей".

Деталі: Зал вибухнув аплодисментами після цих слів.

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Теми: ЗеленськийбіженціППОракетний удар
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