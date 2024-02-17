Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО

Президент Володимир Зеленський впевнений, що західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тому якщо буде достатньо цих систем, мільйони українців повернуться до України.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Пряма мова Зеленського: "Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.

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І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців.

І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей".

Деталі: Зал вибухнув аплодисментами після цих слів.