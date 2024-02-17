Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Президент Владимир Зеленский уверен, что западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты, поэтому если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся в Украину.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Прямая речь Зеленского: "Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты.

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И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев.

И спасибо вам за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям".

Детали: Зал взорвался аплодисментами после этих слов.