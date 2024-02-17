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Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 10:58
Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО
фото: оп

Президент Владимир Зеленский уверен, что западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты, поэтому если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся в Украину.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Прямая речь Зеленского: "Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты.

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И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев.

И спасибо вам за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям".

Детали: Зал взорвался аплодисментами после этих слов.

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Темы: ЗеленскийбеженцыПВОракетный удар
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