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Президент – Заходу: Наші дії обмежуються достатністю та дальністю зброї

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 11:21
Президент – Заходу: Наші дії обмежуються достатністю та дальністю зброї
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Президент Володимир Зеленський знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, наголосивши, що Київ уже довів здатність перемагати РФ на полі бою.

Джерело: Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Зеленський, українці на полі бою вже "довели, що ми можемо змушувати Росію відступати" й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні".

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"Ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалось більш ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує", – додав він.

Голова держави підкреслив, що утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема артилерії та засобів дальнього ураження, "дозволяє Путіну адаптуватись до теперішньої інтенсивності бойових дій".

"Це самопослаблення демократій підриває наші спільні результати", – підсумував Зеленський.

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Нагадаємо: Як відомо, у США вже кілька місяців не можуть схвалити пакет із додатковим фінансуванням для України, через що нова американська військова допомога Києву не надходить.

Кільський інститут світової економіки, який оцінює військову підтримку України міжнародними партнерами, вважає, що Європа повинна буде подвоїти нинішній рівень і темпи надання допомоги Києву у сфері озброєнь, аби потенційно замінити підтримку США у цьому році.

Тим часом Зеленський продовжує розраховувати на ухвалення позитивного рішення у Конгресі США щодо подальшої підтримки України. 

Теми: Зеленськийдопомога Українізброя
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