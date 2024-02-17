Президент - Западу: Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью оружия

Президент Владимир Зеленский снова призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что Киев уже доказал способность побеждать РФ на поле боя.

Источник: Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: Как отметил Зеленский, украинцы на поле боя уже "доказали, что мы можем заставлять Россию отступать" и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне".

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"Мы можем вернуть нашу землю, и Путин может проиграть. И это уже происходило более одного раза на поле боя. Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности артиллерии и средств дальнего поражения, "позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий".

"Это самоослабление демократий подрывает наши общие результаты", – подытожил Зеленский.

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Напомним: Как известно, в США уже несколько месяцев не могут принять пакет с дополнительным финансированием для Украины, из-за чего новая американская военная помощь Киеву не поступает.

Кильский институт мировой экономики, оценивающий военную поддержку Украины международными партнерами, считает, что Европа должна будет удвоить нынешний уровень и темпы оказания помощи Киеву в сфере вооружений, чтобы потенциально заменить поддержку США в этом году.

Между тем, президент Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на принятие положительного решения в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины.