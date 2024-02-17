Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну

Президент Володимир Зеленський висловив готовність поїхати з Дональдом Трампом, імовірним кандидатом у президенти США, на фронт в Україні, аби він побачив реальність війни, яку хоче зупинити "за 24 години".

Джерело: Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, "Європейська правда"

Деталі: Голова держави нагадав, що публічно запросив Трампа в Україну й що українська влада вдячна США за підтримку обох партій та "завжди хоче, щоб вони знали справді, що відбувається на цій війні".

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"І якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Я гадаю, якщо в нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим хто ухвалює рішення, що ж значить ця війна. Не те, що про це пишуть в Instagram, а справжня війна", – додав він.

Нагадаємо: Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

За даними ЗМІ, в разі перемоги Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

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У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.