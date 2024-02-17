Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 12:36
Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину
фото: getty images

Президент Владимир Зеленский выразил готовность поехать с Дональдом Трампом, вероятным кандидатом в президенты США, на фронт в Украине, чтобы он увидел реальность войны, которую хочет остановить "за 24 часа".

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Глава государства напомнил, что публично пригласил Трампа в Украину и что украинская власть благодарна США за поддержку обеих партий и "всегда хочет, чтобы они знали действительно, что происходит на этой войне".

Реклама:

"И если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Я думаю, если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что же значит эта война. Не то, что об этом пишут в Instagram, а настоящая война", – добавил он.

Напомним: Дональд Трамп, который стремится переизбираться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

По данным СМИ, в случае победы Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

ВИДЕО ДНЯ

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

Темы: ЗеленскийТрампвойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Зеленский
Зеленский - Западу: Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью оружия
Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО
Зеленский: Люди, которые будут голосовать за Путина – будут голосовать за убийцу
Последние новости
13:29
Загрязнение воздуха ежегодно влечет за собой более 100 тысяч смертей в Европе – исследование
13:24
фотоРоссияне сбросили взрывчатку на авто в Никополе, погиб мужчина
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
Все новости...
Реклама: