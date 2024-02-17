Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Президент Владимир Зеленский выразил готовность поехать с Дональдом Трампом, вероятным кандидатом в президенты США, на фронт в Украине, чтобы он увидел реальность войны, которую хочет остановить "за 24 часа".

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Глава государства напомнил, что публично пригласил Трампа в Украину и что украинская власть благодарна США за поддержку обеих партий и "всегда хочет, чтобы они знали действительно, что происходит на этой войне".

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"И если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Я думаю, если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что же значит эта война. Не то, что об этом пишут в Instagram, а настоящая война", – добавил он.

Напомним: Дональд Трамп, который стремится переизбираться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

По данным СМИ, в случае победы Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

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В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.