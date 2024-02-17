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Президент закликав світ не боятися поразки Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 12:58
Президент закликав світ не боятися поразки Путіна
Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський назвав п’ять кроків, які може вжити Захід для того, аби допомогти Україні наблизити поразку Росії у повномасштабній війні.

Джерело: Зеленський  на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський закликав Захід "робити не щось, а все можливе для перемоги над агресором", тому що "диктатори не ходять у відпустку, а ненависть не знає пауз".

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"Не варто боятися поразки Путіна. Путін – це загроза для всіх вільних народів. І так, для тих, хто ще не чув: Путін – це монстр, який вдерся в Україну і вбив тисячі й тисячі людей, викрав і депортував щонайменше десятки тисяч українських дітей", – нагадав він.

Голова держави нагадав, що президент РФ уже вбивав інші народи – чеченців, сирійців і грузинів, а також організовував замовні вбивства політичних опонентів.

"Тому, будь ласка, не біймось поразки Путіна і руйнування його режиму. Натомість працюймо разом, щоб зруйнувати те, за що він виступає", – вважає Зеленський.

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Він застеріг: якщо зараз не перемогти Путіна, будь-який російський диктатор після нього "буде пам'ятати, як утримувати владу, анексуючи землі інших народів, вбиваючи опонентів і руйнуючи світовий порядок".

Президент також закликав Захід закрити всі лазівки в санкціях проти Росії і конфіскувати заморожені російські активи; об’єднатись і не допускати розколу; а також підтримати українську "формулу миру", аби відновити повноцінну силу світового порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо: У своїй промові, як повідомлялось, Зеленський закликав подолати штучний дефіцит України в озброєннях, аби вона продовжувала перемагати РФ на полі бою.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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