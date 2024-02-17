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Президент призвал мир не бояться поражения Путина

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 12:58
Президент призвал мир не бояться поражения Путина
Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назвал пять шагов, которые может предпринять Запад для того, чтобы помочь Украине приблизить поражение России в полномасштабной войне.

Источник: Зеленский в речи на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский призвал Запад "делать не что-то, а все возможное для победы над агрессором", потому что "диктаторы не ходят в отпуск, а ненависть не знает пауз".

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"Не стоит бояться поражения Путина. Путин – это угроза для всех свободных народов. И да, для тех, кто еще не слышал: Путин – это монстр, который вторгся в Украину и убил тысячи и тысячи людей, похитил и депортировал по меньшей мере десятки тысяч украинских детей", – напомнил он.

Глава государства напомнил, что президент РФ уже убивал другие народы – чеченцев, сирийцев и грузин, а также организовывал заказные убийства политических оппонентов.

"Поэтому, пожалуйста, не бойтесь поражения Путина и разрушения его режима. Вместо этого давайте работать вместе, чтобы разрушить то, за что он выступает", – считает Зеленский.

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Он предостерег: если сейчас не победить Путина, любой российский диктатор после него "будет помнить, как удерживать власть, аннексируя земли других народов, убивая оппонентов и разрушая мировой порядок".

Президент также призвал Запад закрыть все лазейки в санкциях против России и конфисковать замороженные российские активы; объединиться и не допускать раскола; а также поддержать украинскую "формулу мира", чтобы восстановить полноценную силу мирового порядка, основанного на правилах.

Напомним: В своей речи, как сообщалось, Зеленский призвал преодолеть искусственный дефицит Украины в вооружениях, чтобы она продолжала побеждать РФ на поле боя.

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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