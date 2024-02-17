Зеленський вважає, що Європа не готова до війни з Росією

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодна європейська держава наразі не готова до війни з Росією, оскільки їхнє населення в останні роки не готували до такої можливості.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про перспективи отримання допомоги зі США, яка блокується в Конгресі, голова держави розповів про дискусії з лідерами Франції та Німеччини напередодні – коли були підписані двосторонні угоди про безпекову співпрацю.

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"Я сказав їм дуже чітко й дуже чесно: якщо ви пам’ятаєте, що відбувалось в Україні у 2014 році, наші люди не були готові до війни, до швидкої окупації Криму й частини Донбасу. А потім, протягом майже восьми років, люди почали ставати готовими до такої агресії", – додав він.

"І я вважаю – дай Бог, в нас не буде нових нападів на вас з боку Росії, – що в Європі немає сьогодні жодної країни, яка була б готовою до вторгнення. Не тому, що ми є сильнішими чи кращими – ми всі однакові. А тому, що в нас були всі ці роки", – пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що психологічно й у ЗМІ населення європейських країн раніше не готували до можливості конфлікту. "Я розумію чому: ніхто цього не хоче", – додав він.

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Водночас протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.