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Зеленский считает, что Европа не готова к войне с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 13:33
Зеленский считает, что Европа не готова к войне с Россией
фото: оп

Президент Владимир Зеленский считает, что ни одно европейское государство пока не готово к войне с Россией, поскольку их население в последние годы не готовили к такой возможности.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Говоря о перспективах получения помощи из США, которая блокируется в Конгрессе, глава государства рассказал о дискуссии с лидерами Франции и Германии накануне – когда были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

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"Я сказал им очень четко и очень честно: если вы помните, что происходило в Украине в 2014 году, наши люди не были готовы к войне, к быстрой оккупации Крыма и части Донбасса. А потом, в течение почти восьми лет, люди начали становиться готовыми к такой агрессии", – добавил он.

"И я считаю – дай Бог, у нас не будет новых нападений на вас со стороны России, – что в Европе нет сегодня ни одной страны, которая была бы готова к вторжению. Не потому что мы сильнее или лучше – мы все одинаковые. А потому, что у нас были все эти годы", – пояснил Зеленский.

Президент уточнил, что психологически и в СМИ население европейских стран ранее не готовили к возможности конфликта. "Я понимаю почему: никто этого не хочет", – добавил он.

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В то же время в течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Темы: ЕСвойнаРосcия
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