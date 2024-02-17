Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Сттолтенберг емоційно закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України, наголосивши, що військова підтримка інших союзників Альянсу вже перевищує американську.

Джерело: Столтенберг на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, "Європейська правда"

Деталі: Генсек визнав, що європейські члени НАТО справді недостатньо вкладають у власну оборону, але за обсягом військової допомоги Україні разом із Канадою виділили більше коштів, ніж Сполучені Штати.

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Він додав, що відсутність рішення Конгресу США щодо пакета допомоги Україні безпосередньо впливає на поле бою.

"Йдеться не просто про ухвалення правильних рішень, а про те, щоб їх ухвалити заздалегідь і якнайшвидше. Бо це нагально. З кожним тижнем нашого очікування все більше людей убивають на полі бою в Україні", – наголосив Столтенберг.

"Не мені давати поради Конгресу США, як ухвалювати закони. Але що я можу сказати, то це те, що перед США постала життєво важлива й нагальна потреба ухвалити рішення щодо пакета допомоги Україні, бо вона цієї підтримки потребує", – додав він.

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Генсек Альянсу наголосив, що Європа й Канада взяли на себе свій тягар військової допомоги Україні, "тож тепер настав час США виконати обіцяне".

Нагадаємо: Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

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