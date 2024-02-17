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Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут - Столтенберг

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 15:33
Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут - Столтенберг
фото: getty images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Сттолтенберг эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, отметив, что военная поддержка других союзников Альянса уже превышает американскую.

Источник: Столтенберг на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Генсек признал, что европейские члены НАТО действительно недостаточно вкладывают в собственную оборону, но по объему военной помощи Украине вместе с Канадой выделили больше средств, чем Соединенные Штаты.

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Он добавил, что отсутствие решения Конгресса США по пакету помощи Украине непосредственно влияет на поле боя.

"Речь идет не просто о принятии правильных решений, а о том, чтобы их принять заранее и как можно быстрее. Потому что это неотложно. С каждой неделей нашего ожидания все больше людей убивают на поле боя в Украине", – подчеркнул Столтенберг.

"Не мне давать советы Конгрессу США, как принимать законы. Но что я могу сказать, так это то, что перед США возникла жизненно важная и насущная необходимость принять решение о пакете помощи Украине, потому что она в этой поддержке нуждается", – добавил он.

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Генсек Альянса подчеркнул, что Европа и Канада взяли на себя свое бремя военной помощи Украине, "и теперь пришло время США выполнить обещанное".

Напомним: На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины. Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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Темы: НАТОпомощь Украине
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