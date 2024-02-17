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РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів

Валентина РоманенкоСубота, 17 лютого 2024, 15:45
РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук підказав окупантам, де шукати пілотів
Микола Олещук. фото Повітряних сил

Після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про збиття трьох російських винищувачів пропаганда РФ визнала втрату лише одного борта. Водночас командувач ПС Микола Олещук наводить докази на спростування брехні ворога.

Джерело: Олещук у Telegram

Деталі: Генерал-лейтенант нагадує, що Су-35С – одномісний літак, Су-34 – двомісні.

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Попри бравурні заяви російської пропаганди про те, що "пілот Су-35С живий", а інші борти "повернулись додому", дані радіоперехоплення розмов ворога свідчать, що одного пілота знайшли, інших – шукають. Олещук навів дані міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи, яка свідчить про щонайменше чотири факти катапультування. Командувач потроллив противника "підказкою", де шукати "невидимих колег".

Пряма мова: "Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів.

Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!".

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Додатково: Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі 24 телеканалу додав, що факт спрацювання катапульти не завжди свідчить, що сам пілот устиг нею скористатись, та додав, що льотчики не завжди виживають після катапультування. Тож наразі доля російських пілотів невідома.

Що передувало: Уранці 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаРосія
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