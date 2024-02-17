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РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Валентина РоманенкоСуббота, 17 февраля 2024, 15:45
РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук подсказал оккупантам, где искать
Николай Олещук. фото Воздушных сил

После сообщения Воздушных сил ВСУ о сбитии трех российских истребителей пропаганда РФ признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВС Николай Олещук приводит доказательства в опровержение лжи врага.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Генерал-лейтенант напоминает, что Су-35С - одноместный самолет, Су-34 - двухместные.

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Несмотря на бравурные заявления российской пропаганды о том, что "пилот Су-35С жив", а другие борта "вернулись домой", данные радиоперехвата разговоров врага свидетельствуют, что одного пилота нашли, других - ищут. Олещук привел данные международной спутниковой поисково-спасательной системы, которая свидетельствует о как минимум четырех фактах катапультирования. Командующий потроллил противника "подсказкой", где искать "невидимых коллег".

Прямая речь: "Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов.

Как видим, система - рабочая! На фото - сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) - ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!".

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Дополнительно: Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире 24 телеканала добавил, что факт срабатывания катапульты не всегда свидетельствует, что сам пилот успел ею воспользоваться, и добавил, что летчики не всегда выживают после катапультирования. Поэтому пока судьба российских пилотов остается неизвестной.

Что предшествовало: Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаРосcия
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