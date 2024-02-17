ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки

Головне управління розвідки повідомило, що після наказу про вихід українських воїнів з Авдіївки забезпечували евакуаційний коридор.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.

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У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор".

Деталі: Уточнюється, що наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

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Розвідка також оприлюднила фото з Авдіївки.