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ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки

Роман ПетренкоСубота, 17 лютого 2024, 15:57
ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки
фото: гур

Головне управління розвідки повідомило, що після наказу про вихід українських воїнів з Авдіївки забезпечували евакуаційний коридор.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.

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У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор".

Деталі: Уточнюється, що наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Розвідка також оприлюднила фото з Авдіївки.

Теми: АвдіївкаокупаціяГУР
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