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ГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 15:57
ГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки
фото: гур

Главное управление разведки сообщило, что после приказа о выходе украинских воинов из Авдеевки обеспечивали эвакуационный коридор.

Источник: ГУР

Дословно: "Спецназовцы ГУР МО в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

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В рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор".

Детали: Уточняется, что сейчас спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

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Разведка также показала фото с Авдеевки. 

Темы: АвдеевкаоккупацияГУР
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