ГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки
Главное управление разведки сообщило, что после приказа о выходе украинских воинов из Авдеевки обеспечивали эвакуационный коридор.
Источник: ГУР
Дословно: "Спецназовцы ГУР МО в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.
В рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор".
Детали: Уточняется, что сейчас спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.
Разведка также показала фото с Авдеевки.