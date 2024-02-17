Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених

У Куп’янську Харківської області внаслідок російського обстрілу зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, постраждало щонайменше 5 осіб.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура

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Дослівно: "Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.

Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває".

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Деталі: Синєгубов додав, що лише у суботу росіяни завдали по прикордонних населених пунктах Харківської області більше 10 авіаударів.

наслідки обстрілу Куп'янська, фото прокуратури

Оновлено: Пізніше Синєгубов додав, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки.

Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Купʼянська в суботу постраждали 5 людей.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.

Інша — також у будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.

З інших адрес також відомо про двох поранених чоловіків 69 та 44 років.