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Россияне сбросили авиабомбы на Купянск: 5 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 17 февраля 2024, 18:06
Россияне сбросили авиабомбы на Купянск: 5 раненых
последствия обстрела Купянска, фото прокуратуры

В Купянске Харьковской области в результате обстрела разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов, пострадали по меньшей мере 5 человек.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура

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Дословно: "Около 13:30 в результате обстрела г. Купянск разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте.

Под завалами могут находиться люди. Ликвидация последствий продолжается".

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Детали: Синегубов добавил, что только в субботу россияне нанесли по приграничным населенным пунктам Харьковской области более 10 авиаударов.

Обновлено: Позже Синегубов добавил, что из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, она госпитализирована с переломом конечности.

Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека.

последствия обстрела Купянска, фото прокуратуры
последствия обстрела Купянска, фото прокуратуры

Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Купянска в субботу пострадали 5 человек.

Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет.

 

Другая – также в дом. Спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.

Из других адресов также известно о двух раненых мужчинах 69 и 44 лет.

Темы: Харьковская областьвойна
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