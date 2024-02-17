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Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України – Павел

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 16:20
Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України – Павел
Петер Павел, фото Getty Images

Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього, заявив президент країни Петер Павел.

Джерело: Павел у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.

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"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він.

Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. "А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.

Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.

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Пряма мова: "Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.

Що передувало: Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

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Теми: Чехіядопомога Україні
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