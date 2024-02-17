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Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 16:20
Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел
Петер Павел, фото Getty Images

Чехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины, но нуждается в финансировании для этого, заявил президент страны Петер Павел.

Источник: Павел в Мюнхене на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ для организации таких поставок.

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"Нам надо поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам надо быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование повсюду", – пояснил он.

Павел заявил, что Чехия "ищет военные поставки по миру, а затем работает с нашими партнерами по НАТО", и отдельно отметил Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию. "А потом мы быстро переправляем его в Украину", – пояснил он.

Павел заявил, что Чехия достигла успеха в поиске.

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Прямая речь: "Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д.", – заявил он.

Что предшествовало: Ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Читайте также о том, как Альянс меняет помощь Украине до избрания новой власти США в статье Дональд Трамп объединяет НАТО.

Темы: Чехияпомощь Украине
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