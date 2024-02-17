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УП та СКУ створили інтерактивну карту акцій до 24 лютого по всьому світу

"Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 17:08
УП та СКУ створили інтерактивну карту акцій до 24 лютого по всьому світу
скріншот інтерактивної карти

Світовий Конгрес Українців та "Українська правда" створили інтерактивну карту світу, на якій позначені локації та час проведення акцій 24 лютого 2024 року до других роковин повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Українська правда

Деталі: Карту створено в рамках глобальної адвокаційної кампанії СКУ StandWithUkraine. Основна мета кампанії – привернути увагу світового громадянського суспільства, медіа, світових лідерів, урядів світу до війни РФ проти України та посилити підтримку нашої держави.

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Українці в понад 150 містах вже зареєстрували свої акції.

СКУ пропонує українським активістам реєструвати свої мирні акції та заходи, які плануються до 24 лютого 2024 року за цим посиланням, аби єдиним голосом нагадати світу про геноцидну війну, яка досі триває.

Пряма мова президента СКУ Павла Грода: "Без міжнародної підтримки Україна в небезпеці. І це наша відповідальність забезпечити таку підтримку. У ці непрості часи маємо бути згуртовані, сильні й відповідальні. Україна потребує нашого голосу, нашої допомоги та нашого впливу".

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Пряма мова головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої: "У нас немає можливості дати світу втомитися від нашої війни. Саме тому активна позиція українців та друзів України в усьому світі настільки важлива сьогодні. Світ має побачити, що ми не втомилися боротись за нашу країну, нашу свободу, рівність, повагу і демократію, ми робимо це в умовах важкої кровопролитної війни і ми свідчимо нашу боротьбу мільйонами голосів у всіх кутках світу".

Теми: акціївійнаміжнародна спільнота
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