УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру

Всемирный Конгресс Украинцев и "Украинская правда" создали интерактивную карту мира, на которой обозначены локации и время проведения акций 24 февраля 2024 года ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Источник: Украинская правда

Детали: Карта создана в рамках глобальной адвокационной кампании ВКУ StandWithUkraine. Основная цель кампании – привлечь внимание мирового гражданского общества, медиа, мировых лидеров, правительств мира к войне РФ против Украины и усилить поддержку нашего государства.

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Украинцы в более 150 городах уже зарегистрировали свои акции.

ВКУ предлагает украинским активистам регистрировать свои мирные акции и мероприятия, которые планируются до 24 февраля 2024 года по этой ссылке, чтобы единым голосом напомнить миру о геноцидной войне, которая до сих пор продолжается.

Прямая речь президента ВКУ Павла Грода: "Без международной поддержки Украина в опасности. И это наша ответственность обеспечить такую поддержку. В эти непростые времена должны быть сплоченными, сильными и ответственными. Украина нуждается в нашем голосе, нашей помощи и нашем влиянии".

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Прямая речь главного редактора УП Севгиль Мусаевой: "У нас нет возможности дать миру устать от нашей войны. Именно поэтому активная позиция украинцев и друзей Украины во всем мире настолько важна сегодня. Мир должен увидеть, что мы не устали бороться за нашу страну, нашу свободу, равенство, уважение и демократию, мы делаем это в условиях тяжелой кровопролитной войны и мы свидетельствуем нашу борьбу миллионами голосов во всех уголках мира".