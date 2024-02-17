Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблий, поранено підлітка

Катерина ТищенкоСубота, 17 лютого 2024, 18:46
Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблий, поранено підлітка
Хотінська ОТГ, карта з Facebook громади

Внаслідок обстрілів Сумщини у суботу загинув чоловік, поранено 15-річного підлітка.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Сумська обласна прокуратура

Дослівно ОВА: "17 лютого о 12:45 ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів.

Реклама:

Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень".

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та будівлю ферми.

Оновлено: Пізніше Сумська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Хотінської громади поранено 15-річного підлітка.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно прокуратура: "17 лютого 2024 року близько 13:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумської області. Унаслідок атаки ворога загинув 64-річний житель с. Кіндратівка, поранено 15-річного підлітка, пошкоджено приватний будинок".

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський розповів про зустріч із Путіним у 2019 році: Довго говорили, торгувались

відеоЗеленський: За час війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

фото, відеоУ Польщі – четверте, наймасштабніше пошкодження українського збіжжя

Буданов розповів про "максимально дорогу" операцію росіян "Майдан-3"

Буданов заявив, що Навальний помер природною смертю

Україна проводить консультації з регуляторами ЄС та США щодо відкриття повітряного простору

Усі новини...
Сумська область
Росіяни гатили по громадах Сумщини, за добу – понад 230 вибухів
Окупанти протягом 6 годин обстрілювали Сумщину, вбили чоловіка
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Останні новини
18:32
Зеленський про Taurus: Спочатку крок США, потім – Німеччини
18:30
Глава СБУ: Росія не відновила Кримський міст повністю, зброю тягнуть поромами
18:30
ТЕСТНаша Леся: міфи, факти і твори
18:22
Зеленський заявив, що тези про його нелегітимність із травня проплачує Росія
18:21
План нашого контрнаступу був у Кремлі ще до його початку − Зеленський
18:12
Президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому подзвонить Путін
17:58
Зеленський розповів про зустріч із Путіним у 2019 році: Довго говорили, торгувались
17:56
Зеленський: Конгрес знає, що підтримка потрібна Україні впродовж місяця
17:44
У нас фактично немає альтернативи американській ППО – Зеленський
17:43
Зеленський про блокування кордону у Польщі: Якщо це не вирішиться, то будемо захищати наш бізнес
Усі новини...
Реклама: