Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблий, поранено підлітка
Внаслідок обстрілів Сумщини у суботу загинув чоловік, поранено 15-річного підлітка.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Сумська обласна прокуратура
Дослівно ОВА: "17 лютого о 12:45 ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів.
Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень".
Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та будівлю ферми.
Оновлено: Пізніше Сумська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Хотінської громади поранено 15-річного підлітка.
Дослівно прокуратура: "17 лютого 2024 року близько 13:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумської області. Унаслідок атаки ворога загинув 64-річний житель с. Кіндратівка, поранено 15-річного підлітка, пошкоджено приватний будинок".