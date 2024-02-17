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Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибший, ранен подросток

Катерина ТищенкоСуббота, 17 февраля 2024, 18:46
Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибший, ранен подросток
Хотинская ОТГ, карта из Facebook общины

В результате обстрелов Сумщины в субботу погиб мужчина, подросток получил ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация, Сумская областная прокуратура

Дословно ОВА: "17 февраля в 12:45 враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской общине. Зафиксировано 11 взрывов.

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Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один человек – получил ранения".

Детали: В результате обстрелов повреждены частные дома и здание фермы.

Обновлено: Позже Сумская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Хотинской общины ранен также 15-летний подросток.

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Дословно прокуратура: "17 февраля 2024 года около 13:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Хотинской общины Сумской области. В результате атаки врага погиб 64-летний житель с. Кондратовка, ранен 15-летний подросток, поврежден частный дом".

Темы: Сумская областьвойна
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