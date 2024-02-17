Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибший, ранен подросток

В результате обстрелов Сумщины в субботу погиб мужчина, подросток получил ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация, Сумская областная прокуратура

Дословно ОВА: "17 февраля в 12:45 враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской общине. Зафиксировано 11 взрывов.

Реклама:

Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один человек – получил ранения".

Детали: В результате обстрелов повреждены частные дома и здание фермы.

Обновлено: Позже Сумская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Хотинской общины ранен также 15-летний подросток.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно прокуратура: "17 февраля 2024 года около 13:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Хотинской общины Сумской области. В результате атаки врага погиб 64-летний житель с. Кондратовка, ранен 15-летний подросток, поврежден частный дом".