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Федоров повідомив про вибух у Мелітополі: Окупанти показували дітям гранатомет

Катерина ТищенкоСубота, 17 лютого 2024, 18:37
Федоров повідомив про вибух у Мелітополі: Окупанти показували дітям гранатомет
Іван Федоров, фото з Facebook

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про потужний вибух в окупованому Мелітополі під час спортивних змагань через те, що окупанти демонстрували дітям гранатомет.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Мешканці повідомляють, що сьогодні під час проведення спортивних змагань в мелітопольському спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, який незабаром почав супроводжуватись терміновою евакуацією дітей з будівлі. На місце приїхали швидкі та "милиция". Будівля, звісно, оточена, віконне скло вилетіло".

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Деталі: Пізніше Федоров додав, що через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись, що під час турніру з самбо вони демонстрували дітям ручний протитанковий гранатомет.

Пряма мова: ""Демонстрант" натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми. Зазначу, що інцидент трапився у спорткомплексі, переповненому дітьми та батьками. Намагаючись мілітаризувати наших дітей на ТОТ, ворог остаточно вижив з розуму".

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціядіти
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