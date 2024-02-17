Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе: Оккупанты показывали детям гранатомет

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в оккупированном Мелитополе во время спортивных соревнований из-за того, что оккупанты демонстрировали детям гранатомет.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Жители сообщают, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в мелитопольском спортивном комплексе № 3 был слышен мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания. На место приехали скорые и "милиция". Здание, конечно, окружено, оконное стекло вылетело".

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Детали: Позже Федоров добавил, что из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться, что во время турнира по самбо они демонстрировали детям ручной противотанковый гранатомет.

Прямая речь: ""Демонстрант" нажал на курок. Как результат – несколько человек получили травмы. Отмечу, что инцидент произошел в спорткомплексе, переполненном детьми и родителями. Пытаясь милитаризировать наших детей на ВОТ, враг окончательно выжил из ума".