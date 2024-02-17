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Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 19:05
Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для України
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що брак фінансування зброї для України пов’язаний з хибним сприйняттям російської агресії у частини європейських лідерів.

Джерело: Кулеба на панельній дискусії в Мюнхені, присвяченій так званій "втомі від України", повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Підсумовуючи розмову, де від західних учасників звучали і заклики знаходити ресурси для постачань для ЗСУ, і спроби пояснення про те, чому Україна стикнулася із так званим "снарядним голодом", Кулеба запропонував скептикам подивитися на війну інакше.

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"Ера миру в Європі минула" – пояснив міністр і нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

Пряма мова Кулеби: "Кожного разу, коли ЗСУ облишають чергове місто, які не можуть обороняти через брак снарядів – думайте про це не лише в контексті миропорядку і демократії. Думайте про те, що це означає, що російські солдати стали на кілька кілометрів ближче до ваших домівок і ваших дітей.

І якщо ви подивитеся з цього куту – то знайдете гроші".

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Що передувало: Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

Також від учасників лунали креативні ідеї про те, як дістати снаряди для України.

Теми: Кулеба Дмитродопомога Україні
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