Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що брак фінансування зброї для України пов’язаний з хибним сприйняттям російської агресії у частини європейських лідерів.

Джерело: Кулеба на панельній дискусії в Мюнхені, присвяченій так званій "втомі від України", повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Підсумовуючи розмову, де від західних учасників звучали і заклики знаходити ресурси для постачань для ЗСУ, і спроби пояснення про те, чому Україна стикнулася із так званим "снарядним голодом", Кулеба запропонував скептикам подивитися на війну інакше.

Реклама:

"Ера миру в Європі минула" – пояснив міністр і нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

Пряма мова Кулеби: "Кожного разу, коли ЗСУ облишають чергове місто, які не можуть обороняти через брак снарядів – думайте про це не лише в контексті миропорядку і демократії. Думайте про те, що це означає, що російські солдати стали на кілька кілометрів ближче до ваших домівок і ваших дітей.

І якщо ви подивитеся з цього куту – то знайдете гроші".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

Також від учасників лунали креативні ідеї про те, як дістати снаряди для України.