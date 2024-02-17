Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба подсказал европейцам, как найти деньги на снаряды для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 19:05
Кулеба подсказал европейцам, как найти деньги на снаряды для Украины
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нехватка финансирования оружия для Украины связана с ложным восприятием российской агрессии у части европейских лидеров.

Источник: Кулеба на панельной дискуссии в Мюнхене, посвященной так называемой "усталости от Украины", сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Подытоживая разговор, где от западных участников звучали и призывы находить ресурсы для поставок для ВСУ, и попытки объяснить, почему Украина столкнулась с так называемым "снарядным голодом", Кулеба предложил скептикам посмотреть на войну иначе.

Реклама:

"Эра мира в Европе прошла" – пояснил министр и напомнил, что сейчас от спикеров из многих стран звучит мнение, что в случае поражения Украины РФ наверняка не остановится.

Прямая речь Кулебы: "Каждый раз, когда ВСУ оставляют очередной город, которые не могут оборонять из-за нехватки снарядов – думайте об этом не только в контексте миропорядка и демократии. Думайте о том, что это означает, что российские солдаты стали на несколько километров ближе к вашим домам и вашим детям.

И если вы посмотрите с этого угла – то найдете деньги".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Также от участников звучали креативные идеи о том, как достать снаряды для Украины.

Темы: Кулеба Дмитрийпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: В марте-апреле Украине будет сложно

Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году: Долго говорили, торговались

фото, видеоВ Польше - четвертое, самое масштабное повреждение украинского зерна

Буданов рассказал о "максимально дорогой" операции россиян "Майдан-3"

Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью

Украина проводит консультации с регуляторами по открытию воздушного пространства

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: После каждого убийства Путину жали руку, это побуждало убивать снова
Зеленский и Кулеба поблагодарили Сенат США за одобрение проекта с помощью для Украины
Кулеба об интервью Путина: Его надо победить, а не помогать распространять ложь
Последние новости
20:58
Новым главой НАПК избран детектив НАБУ
20:49
видеоОмбудсмен: Россияне 24 февраля расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен
20:37
"Шахеды" снова атакуют Украину
20:24
Катар увеличит добычу газа на фоне падения мировых цен
20:17
Россияне убили мужчину и женщину на Херсонщине
20:08
У Дуды ответили, было ли отозвано его приглашение в Украину
20:05
Россия атаковала Украину ракетами, в Кропивницком взрывы
20:02
Половина военной помощи партнеров поступает с опозданием – Умеров
19:54
"Челси" Мудрика проиграл "Ливерпулю" финал Кубка Английской футбольной лиги
19:48
Рекордная акция: 24 февраля в поддержку Украины провели более тысячи мероприятий в 69 странах
Все новости...
Реклама: