Кулеба подсказал европейцам, как найти деньги на снаряды для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нехватка финансирования оружия для Украины связана с ложным восприятием российской агрессии у части европейских лидеров.

Источник: Кулеба на панельной дискуссии в Мюнхене, посвященной так называемой "усталости от Украины", сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Подытоживая разговор, где от западных участников звучали и призывы находить ресурсы для поставок для ВСУ, и попытки объяснить, почему Украина столкнулась с так называемым "снарядным голодом", Кулеба предложил скептикам посмотреть на войну иначе.

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"Эра мира в Европе прошла" – пояснил министр и напомнил, что сейчас от спикеров из многих стран звучит мнение, что в случае поражения Украины РФ наверняка не остановится.

Прямая речь Кулебы: "Каждый раз, когда ВСУ оставляют очередной город, которые не могут оборонять из-за нехватки снарядов – думайте об этом не только в контексте миропорядка и демократии. Думайте о том, что это означает, что российские солдаты стали на несколько километров ближе к вашим домам и вашим детям.

И если вы посмотрите с этого угла – то найдете деньги".

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Что предшествовало: Ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Также от участников звучали креативные идеи о том, как достать снаряды для Украины.