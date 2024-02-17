На Мар’їнському напрямку росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

У суботу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, на Мар’їнському напрямку росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стогнії, Чорне, Садовод Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Вільна Слобода, Голишівське, Веселівка, Могриця, Михайлівське, Їздецьке Сумської області; Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле, Озерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Куп'янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населеного пункту Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку захисниками відбито 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.