На Марьинском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону ВСУ – Генштаб

В субботу на фронте произошло 63 боевых столкновения, на Марьинском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 63 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Вольная Слобода, Голышевское, Веселовка, Могрица, Михайловское, Издецкое Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Бочковое, Круглое, Озерное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 7 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак в районах Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 14 атак врага у Ласточкино Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении защитниками отражено 2 атаки южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.