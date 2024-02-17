Росіяни запустили "Шахеди": курс північно-західний
У суботу ввечері зі сходу України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Shahed".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне
Деталі: О 19:57 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Донеччині.
Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" в східній частині Донецької області, в напрямку Дніпропетровщини (Павлоград)".
Більше деталей: Разом з тим, у східних, південних та деяких центральних областях у суботу ввечері оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння та авіаційних засобів ураження.
О 20:07 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу. Пізніше вона змінила напрямок на Кропивницький.
Пізніше Суспільне повідомило про звуки вибухів у Кропивницькому та в Краматорському районі Донеччини.
О 20:38 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Водночас ворожі БпЛА перебувають у східній частині Дніпропетровської області, курс південний.
О 20:54 стало відомо про ще декілька БпЛА в Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний.
Станом на 21:54: БпЛА в західній частині Харківської області, курс північний/північно-західний.
Станом на 22:24: БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс західний. БпЛА в Полтавській області, курс західний.