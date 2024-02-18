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Росіяни запускали "Шахеди": курс північно-західний

Катерина Тищенко, Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 00:43
Росіяни запускали Шахеди: курс північно-західний
"Шахед", фото Getty Images

У суботу ввечері зі сходу України було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Shahed". Повітряна тривога тривала до 2.00. 

 Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне 

Деталі: О 19:57 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Донеччині.

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Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" в східній частині Донецької області, в напрямку Дніпропетровщини (Павлоград)".

карта повітряних тривог станом на 20:07, alerts.in.ua
карта повітряних тривог станом на 20:07, alerts.in.ua

Більше деталей: Разом з тим, у східних, південних та деяких центральних областях у суботу ввечері оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння та авіаційних засобів ураження.

О 20:07 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу. Пізніше вона змінила напрямок на Кропивницький.

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Пізніше Суспільне повідомило про звуки вибухів у Кропивницькому та в Краматорському районі Донеччини.

О 20:38 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Водночас ворожі БпЛА перебувають у східній частині Дніпропетровської області, курс південний.

О 20:54 стало відомо про ще декілька БпЛА в Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний.

Станом на 21:54: БпЛА в західній частині Харківської області, курс північний/північно-західний.

Станом на 22:24: БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс західний. БпЛА в Полтавській області, курс західний.

О 00.08 стало відомо, що БпЛА змінили напрямок та рухаються із Сумщини у Полтавську область, курс південний.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua о 00.43
Карта повітряних тривог alerts.in.ua о 00.43

О 00.42 військові попередили, що БпЛА наближаються до Полтави з північного заходу.

О 2.13 пролунав відбій загрози для усіх областей.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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