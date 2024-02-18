Россияне запускали "Шахеды": курс северо-западный

В субботу вечером с востока Украины было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Shahed". Воздушная тревога продолжалась до 2:00.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Детали: В 19:57 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА в Донецкой области.

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Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в восточной части Донецкой области, в направлении Днепропетровщины (Павлоград)".

карта воздушных тревог по состоянию на 20:07, alerts.in.ua

Больше деталей: Вместе с тем, в восточных, южных и некоторых центральных областях в субботу вечером объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения и авиационных средств поражения.

В 20:07 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кривого Рога. Позже она изменила направление на Кропивницкий.

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Позже Суспільне сообщило о звуках взрывов в Кропивницком и в Краматорском районе Донецкой области.

В 20:38 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В то же время вражеские БпЛА находятся в восточной части Днепропетровской области, курс южный.

В 20:54 стало известно о еще нескольких БпЛА в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный.

По состоянию на 21:54: БпЛА в западной части Харьковской области, курс северный/северо-западный.

По состоянию на 22:24: БпЛА на границе Сумской, Харьковской и Полтавской областей, курс западный.

БпЛА в Полтавской области, курс западный.

В 00.08 стало известно, что БПЛА изменили направление и двигаются из Сумщины в Полтавскую область, курс южный.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua в 00.43

В 00:42 военные предупредили, что БПЛА приближаются к Полтаве с северо-запада.

В 2.13 раздался отбой угрозы для всех областей.