Зеленський поговорив із Байденом: Радий, що можу розраховувати на повну підтримку
Субота, 17 лютого 2024, 21:13
Президент Володимир Зеленський під час перебування на Мюнхенській конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом.
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Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США.
Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення".