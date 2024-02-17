Зеленський поговорив із Байденом: Радий, що можу розраховувати на повну підтримку

Президент Володимир Зеленський під час перебування на Мюнхенській конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом.

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Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США.

Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення".