Зеленский поговорил с Байденом: Рад, что могу рассчитывать на полную поддержку

Президент Владимир Зеленский во время пребывания на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом.

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Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США.

Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-х годовщины начала полномасштабного вторжения".