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ЗМІ: Україна може обмежити торгівлю з Польщею у відповідь на блокади

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 21:30
ЗМІ: Україна може обмежити торгівлю з Польщею у відповідь на блокади
блокада на польсько-українському кордоні, фото ДПСУ

За даними Forbes, в уряді України обговорюють запровадження обмежень на торгівлю з Польщею у зв’язку з тим, що проблема з регулярними блокадами кордону не вирішується.

ДжерелоForbes із посиланням на джерела в українській владі, пише "Європейська правда"

Деталі: Видання називає своїми джерелами "двох топпосадовців в уряді", які погодилися коментувати лише анонімно через чутливість питання.  

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Пряма мова джерела: "Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити".

Більше деталей: Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у коментарях 15 лютого натякав, що Україна думає над якимись кроками у відповідь, але не озвучив конкретики. 

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", – сказав він, зазначивши, що якісь рішення можливі протягом наступних двох тижнів. 

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"Подивимося, що відбуватиметься… Це тонка тема, поки коментувати нічого", – додав міністр.

Що передувало: 16 лютого Сольський зустрічався з польським колегою Чеславом Секерським.

Українська сторона за підсумками розмови повідомила, що говорили про "питання пов'язані з експортом української агропродукції та ситуацію на українсько-польському кордоні", і міністри погоджуються з необхідністю якнайшвидше врегулювати ситуацію із врахуванням інтересів обох країн. Переговори мають продовжитися наступного тижня.

У четвер український прем’єр Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском також обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок. 

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.

Читайте детально про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.

Теми: Польщаторгівлякордон
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